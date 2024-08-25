"Сабах" и "Зире" сыграют дома

Сегодня завершится четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, в последний день тура состоятся две игры.
Оба матча пройдут в Баку. «Сабах» примет «Сумгаит» в поединке команд, вылетевших из еврокубков. «Зире» встретится с «Шамахы».
Отметим, что встречи следующего тура пройдут с 30 августа по 1 сентября.
Премьер-лига Азербайджана
IV тур
25 августа (воскресенье)
18:15. «Сабах» – «Сумгаит»
Главный судья: Эльчин Масиев
«Банк Республика Арена»
20:30. «Зире» - «Шамахы»
Главный судья: Кямал Умудлу
Стадион Зира ИК
|
1
|
Туран Товуз
|
4
|
3
|
1
|
0
|
5-0
|
10
|
2
|
Карабах
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7-2
|
6
|
3
|
Зире
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
4
|
Сумгаит
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-2
|
6
|
5
|
Сабаил
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7-7
|
4
|
6
|
Сабах
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-4
|
4
|
7
|
Араз-Нахчыван
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-5
|
4
|
8
|
Нефтчи
|
4
|
0
|
3
|
1
|
2-4
|
3
|
9
|
Шамахы
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
10
|
Кяпаз
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0-12
|
0
Бомбардиры: Давит Волков ("Зира") - 3 гола, Ричард Алмейда ("Карабах") - 2, Хаял Наджафов ("Туран Товуз") - 2, Айман Буали ("Сабаил") - 2, Сулейман Аллуш ( «Сабаил») – 2.
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