"Сабах" и "Зире" сыграют дома

Сегодня завершится четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в последний день тура состоятся две игры.

Оба матча пройдут в Баку. «Сабах» примет «Сумгаит» в поединке команд, вылетевших из еврокубков. «Зире» встретится с «Шамахы».

Отметим, что встречи следующего тура пройдут с 30 августа по 1 сентября.

Премьер-лига Азербайджана

IV тур

25 августа (воскресенье)

18:15. «Сабах» – «Сумгаит»

Главный судья: Эльчин Масиев

«Банк Республика Арена»

20:30. «Зире» - «Шамахы»

Главный судья: Кямал Умудлу

Стадион Зира ИК

1 Туран Товуз 4 3 1 0 5-0 10 2 Карабах 3 2 0 1 7-2 6 3 Зире 2 2 0 0 6-1 6 4 Сумгаит 3 2 0 1 4-2 6 5 Сабаил 4 1 1 2 7-7 4 6 Сабах 3 1 1 1 4-4 4 7 Араз-Нахчыван 3 1 1 1 3-5 4 8 Нефтчи 4 0 3 1 2-4 3 9 Шамахы 2 0 1 1 2-3 1 10 Кяпаз 4 0 0 4 0-12 0

Бомбардиры: Давит Волков ("Зира") - 3 гола, Ричард Алмейда ("Карабах") - 2, Хаял Наджафов ("Туран Товуз") - 2, Айман Буали ("Сабаил") - 2, Сулейман Аллуш ( «Сабаил») – 2.

İdman.biz