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"Сабах" и "Зире" сыграют дома

Азербайджанский футбол
Новости
25 Августа 2024 09:32
38
"Сабах" и "Зире" сыграют дома

Сегодня завершится четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в последний день тура состоятся две игры.

Оба матча пройдут в Баку. «Сабах» примет «Сумгаит» в поединке команд, вылетевших из еврокубков. «Зире» встретится с «Шамахы».

Отметим, что встречи следующего тура пройдут с 30 августа по 1 сентября.

Премьер-лига Азербайджана
IV тур
25 августа (воскресенье)
18:15. «Сабах» – «Сумгаит»
Главный судья: Эльчин Масиев
«Банк Республика Арена»

20:30. «Зире» - «Шамахы»
Главный судья: Кямал Умудлу
Стадион Зира ИК

1

Туран Товуз

4

3

1

0

5-0

10

2

Карабах

3

2

0

1

7-2

6

3

Зире

2

2

0

0

6-1

6

4

Сумгаит

3

2

0

1

4-2

6

5

Сабаил

4

1

1

2

7-7

4

6

Сабах

3

1

1

1

4-4

4

7

Араз-Нахчыван

3

1

1

1

3-5

4

8

Нефтчи

4

0

3

1

2-4

3

9

Шамахы

2

0

1

1

2-3

1

10

Кяпаз

4

0

0

4

0-12

0

Бомбардиры: Давит Волков ("Зира") - 3 гола, Ричард Алмейда ("Карабах") - 2, Хаял Наджафов ("Туран Товуз") - 2, Айман Буали ("Сабаил") - 2, Сулейман Аллуш ( «Сабаил») – 2.

İdman.biz

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