Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась

Произошли изменения в рейтинге стран УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, причиной этому стали результаты второго дня плей-офф еврокубков.
После матчей Лиги чемпионов и Лиги конференций результаты некоторых стран изменились. Позиция Азербайджана осталась неизменной.
У нашей страны 18,875 балла. Азербайджан занимает 26-е место в Европе.
Наши клубы в текущем сезоне заработали 2,125 очка. "Зире" заработала 1,000, "Карабах" - 0,750, "Сабах" - 0,250, "Сумгаит" - 0,125 балла.
Отметим, что таблицу возглавляет Англия - 89,160 очка.
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