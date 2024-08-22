ПУБЛИКАЦИЯ Гара Гараева о решении "Нефтчи" - ФОТО

Футболист «Нефтчи» Гара Гараев прокомментировал решение о том, чтобы отправить его в команду дублеров.

Как сообщает İdman.biz, об этом он написал в социальной сети.

В публикации сказано:

«Уважаемые болельщики, средства массовой информации и футбольное сообщество! Спасибо всем за поддержку и добрые слова. Моя карьера в футболе всегда была связана с уважением и преданностью спорту, который я люблю. Я отдал свою жизнь и сердце азербайджанскому футболу, и меня не огорчает, что мой вклад на протяжении многих лет ставят под вопрос. Напротив, я остаюсь преданным своему пути, вам, и буду продолжать поддерживать свою команду и вносить свой вклад, насколько смогу. Я надеюсь, что лица, принимающие решения, осознают ценность опыта и уважения, которого заслуживают игроки с большим стажем работы. Мое внимание сосредоточено на положительных сторонах нашего спорта и будущем азербайджанского футбола. Моя привязанность футболу неизменна, и я сделаю все возможное в каждой роли, которую мне поручают. Я верю, что каждая сложность приносит рост и положительное действие».

Отметим, что главный тренер «Нефтчи» Роман Григорчук заявил, что у Гара Гараева нет шансов попасть в основной состав. Согласно решению, 31-летний футболист продолжает тренировки в команде дублеров.

İdman.biz