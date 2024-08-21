Гурбан Гурбанов: "Будем бороться до конца"

«К сожалению, мы проиграли с крупным счетом»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист так прокомментировал поражение в Загребе со счетом 0:3:

«Мы знали силу этой команды. Неплохо подготовились к матчу. Просто пропустили 2-й и 3-й гол. Даже могли пропустить четвертый. В конце игры, можно сказать, что мы пошли на большой риск. Мои игроки боролись до конца. Даже когда они проигрывали со счетом 0:3, то старались играть в атаке. Возможно, третий гол был чересчур. Если они выиграли 3:0, то заслужили это. Я их поздравляю. Но впереди ответная встреча. У нас есть потери, и это может стать проблемой. Будем готовиться к ответному матчу. Мы хотим показать нашим болельщикам хорошую игру. Будем бороться до конца ради хорошего результата. Все осталось до ответной игры. Мы постараемся в Баку исправить некоторые ошибки, допущенные здесь».

Гурбан Гурбанов также объяснил, почему была использована только 1 замена:

«Я не видел в них необходимости, поэтому сделал 1 замену. Главный тренер так прокомментировал эпизоды с пропущенными голами: «Не верю, что в игре была эйфория. Потому что мы подготовили команду с психологической точки зрения. У нас было немало голевых эпизодов. Но вратарь и защитники соперника провели хорошую игру. Иногда они вмешивались в самом конце нашей атаки. В футболе бывает, когда ты не можешь использовать много голевых эпизодов. Я не беспокоюсь об этом. Если мы создаем эти возможности, значит, команда играет хорошо. В Баку им будет комфортнее. Большинство игроков впервые играли в плей-офф Лиги чемпионов. По мере повышения ранга этапа растут и волнение, и ответственность. Возможно, это волнение мешало на последних кадрах. Я не виню их. Не было никаких причин вмешиваться в игру. Мы внесли изменения. В последние 10 минут пошел полностью открытый футбол. Соперник чаще ловил нас на контратаках. Волнение мешает в таких встречах. Но мы не должны искать причину. Мы должны правильно проанализировать и постараться устранить недостающие аспекты в Баку».

Отметим, что ответный матч между "Карабахом" и "Динамо" пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова через 1 неделю.

İdman.biz