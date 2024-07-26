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Новый председатель Судейского комитета АФФА - Франк де Блекере

Азербайджанский футбол
Новости
26 Июля 2024 14:15
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Новый председатель Судейского комитета АФФА - Франк де Блекере

Определился новый председатель Судейского комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на эту должность назначен бельгийский специалист Франк де Блекере.

На последнем заседании Исполкома АФФА, состоявшемся 12 июля 2024 года, обсуждался вопрос о председателе Судейского комитета. С учетом богатого международного опыта и профессиональной деятельности одного из кандидатов, бельгийца Франка де Блекере, по нему было дано положительное заключение.

Возникла необходимость обсудить некоторые условия контракта. Поскольку по этим вопросам было достигнуто соглашение, с бельгийским арбитром ФИФА был подписан трехлетний контракт.

Отметим, что с 28 июля Франк де Блекер Блекере возглавит тренировочный сбор судей Премьер-лиги и I лиги Азербайджана.

Представляем информацию о Франке де Блекере:

Родился 01.07.1966.
В 1998–2011 годах направлялся на международные игры в качестве арбитра ФИФА.
Работает рефери-инспектором УЕФА.
Является тренером программы CORE УЕФА (Центра передового опыта УЕФА).
Является наставником талантливых судей УЕФА.
Является членом Комиссии по развитию судей УЕФА.
Работал заместителем технического директора по судейству Бельгийской футбольной ассоциации.
Был главой отдела развития судей в Бельгийской футбольной ассоциации.

Карьера
Свою деятельность в качестве судьи начал в 1984 году.
На протяжении 17 лет он судил матчи Высшей лиги Бельгии (всего 242 игры).
Его семь раз выбирали судьей года в Бельгии.
Он был награжден премией «Золотой Свисток» 6 раз.
В 2009 году он был выбран третьим лучшим судьей мира.
В 2006 году в Германии, в 2010 году в ЮАР судил чемпионаты мира по футболу.
В 2004 году в Португалии, в 2008 году в Австрии и Швейцарии (в том числе полуфинальный матч между Россией и Испанией) судил матчи чемпионатов Европы УЕФА.
В 2005 году руководил играми чемпионата мира по футболу среди юношей до 17 лет, проходившего в Перу.
Судил 47 игр Лиги чемпионов УЕФА.
Трижды руководил полуфинальными играми Лиги чемпионов УЕФА (2006, 2010, 2011).
Трижды руководил полуфинальными играми Лиги Европы УЕФА (2007, 2008, 2009).
В 2009 году руководил финальной игрой Суперкубка УЕФА («Барселона» – «Шахтер» Донецк).
В 2009 году руководил играми чемпионата мира по футболу среди юношей до 21 года, проходившего в Египте.
3 раза судил финальные игры Кубка Бельгии.
В 2011 году за успешную карьеру он был удостоен специальной награды в Бельгии.
Работал судьей-инспектором на ЕВРО-2024.

İdman.biz

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