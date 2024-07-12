"Верю, что в матче с венграми мы напишем новую историю"

«Думаю, игра будет очень сложной. У нас потери в средней линии. Думаю, это немного повлияет на игру».

Об этом İdman.biz заявила футболистка сборной Азербайджана Айсун Сейдиева.

Член сборной, которая пропустит матч с Венгрией в рамках отборочного раунда чемпионата Европы, оценила шансы своей команды. Она рассказала, что хоть и не будет участвовать на встрече, но будет со сборной:

«Я пошла посмотреть тренировку девушек. Все выглядели очень мотивированными и уверенными в себе. Наши игроки находятся в очень хорошей форме. Я верю, что мы сможем отобрать очки у венгров и написать новую историю. Жду победы со счетом 1:0 или хотя бы ничью».

Сейдиева также объяснила причину своего вынужденного отсутствия в матче:

«Операция произошла неожиданно. Травмы нет, были некоторые проблемы. Но даже если я сегодня не выйду на поле, буду поддерживать нашу сборную с трибун. Думаю, отсутствие будет заметно, но товарищи по команде хорошо заменят меня».

Отметим, что матч Азербайджан-Венгрия состоится сегодня в 20:00 на «Лив Бона Деа Арена».

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