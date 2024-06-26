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Объявлен арбитр матча "Шериф" - "Зира"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Июня 2024 12:43
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Объявлен арбитр матча "Шериф" - "Зира"

Объявлен арбитр первого матча "Зиры" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, матч «Шериф» - «Зира», который состоится 11 июля, будут судить арбитры из Швейцарии.

Алессандро Дудич будет главным судьей в матче, который пройдет в Молдове. 35-летний арбитр дебютировал в первой лиге Швейцарии в 2018 году. На его счету 2 игры в Юношеской лиге УЕФА, 1 - в Лиге конференций, 5 игр - в квалификационных этапах чемпионатов Европы среди юных и молодых футболистов.

Отметим, что матч, который пройдет в спорткомплексе «Шериф», начнется в 21:00 по бакинскому времени. Ответный матч состоится на «Лив Бона Деа Арене» через неделю. Матч начнется в 20:00.

İdman.biz

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