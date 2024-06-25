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Новый контракт в "Габале"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2024 14:41
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Новый контракт в "Габале"

«Габала» продлила контракт с Асифом Мамедовым.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 38-летним полузащитником рассчитано еще на один сезон. Капитан «красно-черных» в сезоне 2024-2025 будет выступать за «Габалу». Его соглашение истекает летом 2025 года.

Отметим, что полузащитник, выступающий за «Габалу» с лета 2015 года, во второй половине сезона 2006/07 также играл за "красно-черных". За этот период он забил 17 голов в 252 играх. Он отличился 13 раз в 197 матчах Премьер-лиги, 3 раза - в 31 матче Кубка Азербайджана и 1 раз - в 24 матчах еврокубков.

İdman.biz

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