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Необычная серия пенальти в чемпионате Азербайджана - 18:17 - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2024 10:06
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Необычная серия пенальти в чемпионате Азербайджана - 18:17 - ФОТО

Завершился сезон 2023/2024 в Лиге U-15 АФФА.

Как сообщает İdman.biz, игра и финальный матч за третье место прошли на «АСКО Арене».

«Нефтчи», обыгравший «Сумгаит» со счетом 4:2 в матче за бронзовую медаль, завершил соревнования на третьем месте.

Затем в финальном матче встретились команды «Карабах» и «Сабах». «Карабах» выиграл со счетом 18:17 в серии пенальти в матче, завершившемся со счетом 2:2, и стал чемпионом. «Сабах» завоевал серебряные медали.

По итогам игр победители первых трех мест были награждены медалями и дипломами. Также были объявлены победители индивидуальных номинаций. Награды самому результативному игроку удостоился игрок «Сабаха» Самир Шарифов, забивший за сезон 38 голов. Игрок «Карабаха» Угур Гурбанлы признан лучшим игроком сезона.

Награды вручали руководитель проекта элит-тренировок АФФА Юнис Гусейнов, руководитель отдела организации детско-юношеских соревнований АФФА Юсиф Велиев и руководитель отдела массового футбола АФФА Фаррух Исмайлов.

İdman.biz

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