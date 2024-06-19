Крунослав Рендулич: "Мы встретимся с самым сложным соперником"

«Нам предстоит столкнуться с самым трудным из возможных противников».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Крунослав Рендулич.

Хорватский специалист оценил жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги Конференций: Рендулич назвал фаворитом "Маккаби" (Хайфа):

«Понятно, что "Маккаби" - фаворит этой пары. Но это не значит, что у нас нет шансов. Верю, что мы покажем себя с лучшей стороны и сделаем все возможное, чтобы устранить из борьбы фаворита.

Отметим, что первый матч между «Сабахом» и «Маккаби» пройдет на выезде 25 июля, а ответный матч состоится 1 августа в Баку.

İdman.biz