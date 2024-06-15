"В еврокубках я всегда ищу "Карабах"

«Я всегда ищу «Карабах» в еврокубках».
Как передает İdman.biz, об этом заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс.
Опытный немецкий специалист вспомнил годы работы в нашей стране. В интервью İTV он сказал, что всегда видел хорошее отношение в нашей стране:
"Времена, когда я работал в Азербайджане, были очень хорошими. Мне очень нравятся ваши люди. Я там работал не как главный тренер из Германии, а как главный тренер из самого Азербайджана. Отношение азербайджанцев ко мне было очень приятным. Журналистов тоже».
Отметим, что Фогтс возглавлял нашу сборную в 2008-2014 годах.
İdman.biz