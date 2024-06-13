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"Мы знаем, что находимся на сложном пути" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
13 Июня 2024 15:45
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"Мы знаем, что находимся на сложном пути" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью нового главного тренера «Шамахы» Айхана Аббасова сайту İdman.biz.

- Сегодня вы оформили контракт с «Шамахы». Как вы приняли предложение?

- После ухода из «Туран Товуза» руководство «Шамахы» направило предложение. Мы это обсудили, говорили о целях, которые предстоит поставить. Мы знаем, что находимся на сложном пути, но никогда не избегали этого.

- Каковы были ваши запросы от руководства?

- Я не хочу это раскрывать. У меня тоже были предложения. Самое главное, что в итоге мы договорились.

- Каковы ваши цели?

- В этом году клуб перешел из I лиги в Премьер-лигу. Главная цель сегодня - построить хорошую команду. Мы должны сделать для этого все, что можем. Цель - укрепление в Премьер-лиге. После этого мы предпримем шаги в соответствии с нашим бюджетом.

- Есть ли у вас планы по формированию новой команды?

- Прежде всего, селекция должна быть правильной. У нас нет большого бюджета. Поэтому мы будем действовать соответственно этому.

- Будет ли «Шамахы» продолжать свою политику и играть только с азербайджанскими футболистами или будут привлечены и легионеры?

- Нет, там будут не только местные футболисты. Будем подписывать легионеров согласно бюджету.

- Когда вы начнете работать в команде и каков план подготовки?

- Мой контракт был объявлен сегодня. Подробную информацию о планах мы предоставим в ближайшие дни.

Эмин Ага

İdman.biz

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