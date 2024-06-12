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Эртугрул Саглам принял решение по Рамилю Шейдаеву

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2024 22:40
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Эртугрул Саглам принял решение по Рамилю Шейдаеву

Азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев останется в «Коджаэлиспоре».

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял главный тренер команды Эртугрул Саглам.

Два дня назад в Измитском клубе был избран новый президент. Будущие планы команды обсуждались сегодня на встрече под руководством Реджепа Дурула. Главный тренер Саглам высказал свое мнение по поводу сохранения в команде Шейдаева. Кроме того, опытный специалист хочет, чтобы хорват Йосип Вукович и грузина Гиги Беридзе в следующем сезоне играли за "Коджаэлиспор".

Отметим, что Рамиль перешел в «Коджаэлиспор» в январе этого года. Пресса сообщала, что Шейдаев покинет команду после неудачного выступления в 1-й лиге Турции.

İdman.biz

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