Эртугрул Саглам принял решение по Рамилю Шейдаеву

Азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев останется в «Коджаэлиспоре».

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял главный тренер команды Эртугрул Саглам.

Два дня назад в Измитском клубе был избран новый президент. Будущие планы команды обсуждались сегодня на встрече под руководством Реджепа Дурула. Главный тренер Саглам высказал свое мнение по поводу сохранения в команде Шейдаева. Кроме того, опытный специалист хочет, чтобы хорват Йосип Вукович и грузина Гиги Беридзе в следующем сезоне играли за "Коджаэлиспор".

Отметим, что Рамиль перешел в «Коджаэлиспор» в январе этого года. Пресса сообщала, что Шейдаев покинет команду после неудачного выступления в 1-й лиге Турции.

İdman.biz