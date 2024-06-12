"Гол Эмрели настроил партнеров на победный лад"

Махир Эмрели признан лучшим футболистом товарищеского матча Азербайджан - Казахстан (3:2), прошедшего в венгерском Сомбатхее (Венгрия).

Как передает İdman.biz, игру нападающего, забившего первый гол в ворота казахов, оценил портал «Футбол на Куличках».

«Форвард, принадлежащий загребскому "Динамо", сверкнул в матче против Казахстана. Его гол перед самым перерывом вдохновил партнеров, настроил их на победный лад. Эмрели и во втором тайме много атаковал, заработал важнейший пенальти, много раз с игры пробивал по цели, выложился без остатка. И если у Азербайджана можно сказать, что Махир оказался лучшим, в составе "ястребов" отметим Самородова и вратаря Заруцкого, который позднее был заменен на Устименко", - пишет портал.

İdman.biz