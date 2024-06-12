12 Июня 2024
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"Мы могли обыграть Азербайджан"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2024 12:56
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"Мы могли обыграть Азербайджан"

«К сожалению, мы не смогли воспользоваться теми шансами, которые у нас были».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Казахстана Абат Аймбетов.

28-летний форвард прокомментировал игру, в которой они проиграли Азербайджану со счетом 2:3:

«Каждый игрок хочет забить гол в сборной. Неважно, товарищеский это матч или официальный. Я пытался забить, но мне не повезло. Я рад, что запомнился результативной передачей. К сожалению, мы проиграли. Мы отступили примерно с 60-й минуты. Это была непростая игра. Будем анализировать матч. По моему мнению, Азербайджан был командой, которую мы могли победить».

Отметим, что в первом контрольном матче в Венгрии Азербайджан проиграл Албании со счетом 1:3.

İdman.biz

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