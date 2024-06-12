Плюсы венгерского вояжа

Стало известно, сколько рейтинговых очков заработала сборная Азербайджана в товарищеских матчах, прошедших в Венгрии.

Как сообщает İdman.biz, встречи с Албанией и Казахстаном принесли нашей сборной 2,1 балла в рейтинг ФИФА.

Поражение в первом матче привело к потере 3,2 очка. Победа в последней игре закончилась плюсом в 5,3 очка.

Подопечные Арифа Асадова, занявшие в последней таблице 112-е место с результатом 1177,83 балла, увеличили свой актив на 2,1 балла.

7 июня

Азербайджан – Албания – 1:3

Поражение: -3,2

11 июня

Азербайджан – Казахстан – 3:2

Победа: 5.3

Отметим, что ФИФА объявит рейтинговый список 20 июня.

İdman.biz