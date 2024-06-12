12 Июня 2024
RU

Плюсы венгерского вояжа

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2024 08:45
29
Плюсы венгерского вояжа

Стало известно, сколько рейтинговых очков заработала сборная Азербайджана в товарищеских матчах, прошедших в Венгрии.

Как сообщает İdman.biz, встречи с Албанией и Казахстаном принесли нашей сборной 2,1 балла в рейтинг ФИФА.

Поражение в первом матче привело к потере 3,2 очка. Победа в последней игре закончилась плюсом в 5,3 очка.

Подопечные Арифа Асадова, занявшие в последней таблице 112-е место с результатом 1177,83 балла, увеличили свой актив на 2,1 балла.

7 июня
Азербайджан – Албания – 1:3
Поражение: -3,2

11 июня
Азербайджан – Казахстан – 3:2
Победа: 5.3

Отметим, что ФИФА объявит рейтинговый список 20 июня.

İdman.biz

Новости по теме

РАССТАВАНИЕ в "Сумгаите"
12:10
Азербайджанский футбол

РАССТАВАНИЕ в "Сумгаите"

Срок действия контракта, подписанного между игроком и "Сумгаитом", истек
Тьягу Силва впереди всех
12:03
Азербайджанский футбол

Тьягу Силва впереди всех

Португальский вратарь провел за сезон больше сухих игр, чем кто-либо другой
Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу
11:36
Азербайджанский футбол

Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу

Решение об этом было принято на очередном заседании исполкома АФФА, которое прошло онлайн
Самый большой камбэк в истории нашей сборной
11:33
Азербайджанский футбол

Самый большой камбэк в истории нашей сборной

Казахстан был соперником в трёх из этих встреч
Криштиану Роналду & Максим Медведев
10:47
Азербайджанский футбол

Криштиану Роналду & Максим Медведев

В таблицу IFFHS вошли 22 игрока
Махир Эмрели в "Топ-10"
09:55
Азербайджанский футбол

Махир Эмрели в "Топ-10"

Лишь 10 игроков отличились более 5 раз, минимум - 6

Самое читаемое

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024
11 Июня 14:49
Мировой футбол

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024

Это определилось после того, как все команды подали заявки на участие в турнире в Германии
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Наш шахматист стал чемпионом Франции
10 Июня 12:53
Шахматы

Наш шахматист стал чемпионом Франции

Чемпионат, в котором приняли участие 8 команд, состоял из 7 туров
"Карабах" - 35-й в Европе
10 Июня 10:09
Азербайджанский футбол

"Карабах" - 35-й в Европе

Определились позиции азербайджанских клубов в Европе