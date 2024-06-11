Второе испытание в Венгрии

Сегодня сборная Азербайджана проведет очередной матч.

Как сообщает İdman.biz, наша команда проведет свою вторую игру на тренировочном сборе в Венгрии.

Команда под руководством Арифа Асадова встретится с Казахстаном. Наша сборная, проигравшая четыре дня назад Албании со счетом 1:3, на этот раз постарается добиться успешного результата.

Отметим, что свой следующий матч наша сборная проведет против Швеции 5 сентября. Матч первого тура Лиги наций пройдет в Баку.

Товарищеский матч

11 июня

18:00. Азербайджан - Казахстан

Судья: Бенце Чонка (Венгрия).

Сомбатхей. «Haladas SportKomplexum»

İdman.biz