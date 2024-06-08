Девятый в Азербайджане

Бадави Гусейнов провел свой 70-й матч в составе сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, юбилей защитника совпал с матчем против Албании в Венгрии.

Гусейнов стал 9-м игроком за 32-летнюю историю команды, сыгравшим не менее 70 матчей. Абсолютный рекорд принадлежит Рашаду Садыхову - 111 игр.

1. Рашад Садыхов – 111

2. Максим Медведев – 81

3. Аслан Керимов – 80

4. Кямран Агаев – 79

5. Гара Гараев – 77

6. Махир Шукуров – 76

7-8. Махмуд Гурбанов – 75

Тарлан Ахмедов – 75

9. Бадави Гусейнов – 70.

Отметим, что наша сборная проиграла Албании со счетом 1:3.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz