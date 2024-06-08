Девятый в Азербайджане

Бадави Гусейнов провел свой 70-й матч в составе сборной Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, юбилей защитника совпал с матчем против Албании в Венгрии.
Гусейнов стал 9-м игроком за 32-летнюю историю команды, сыгравшим не менее 70 матчей. Абсолютный рекорд принадлежит Рашаду Садыхову - 111 игр.
1. Рашад Садыхов – 111
2. Максим Медведев – 81
3. Аслан Керимов – 80
4. Кямран Агаев – 79
5. Гара Гараев – 77
6. Махир Шукуров – 76
7-8. Махмуд Гурбанов – 75
Тарлан Ахмедов – 75
9. Бадави Гусейнов – 70.
Отметим, что наша сборная проиграла Албании со счетом 1:3.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz