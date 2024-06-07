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Абдолбари Гозал поздравил "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 19:01
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Абдолбари Гозал поздравил "Карабах"

Почетный президент футбольного клуба "Карабах" Абдолбари Гозал встретился с руководством команды.

Как сообщает İdman.biz, почетному президенту были вручены чемпионский трофей Премьер-лиги Азербайджана и Кубок Азербайджана, завоеванный в сезоне 2023/24.

На встрече присутствовали вице-президент «Карабаха» Февзихан Арас, члены совета директоров Эмрах Челикель, Асиф Аскеров, Рафиг Шахвердиев, Назим Гулиев и главный тренер Гурбан Гурбанов.

Абдолбари Гозал поздравил руководство, главного тренера, технический персонал, игроков и всех сотрудников нашего клуба с успешным выступлением команды в еврокубках, победой в Премьер-лиге Азербайджана и национальном кубке. Почетный президент пожелал нашей команде успехов на международных и отечественных соревнованиях. Он подчеркнул, что они продолжат оказывать необходимую финансовую и моральную поддержку "Карабаху".

İdman.biz

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