7 Июня 2024
RU

"Ситуация "Нефтчи" не радует"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июня 2024 14:51
112
"Ситуация "Нефтчи" не радует"

«Текущая ситуация «Нефтчи» не радует. Все расстроены».

Об этом İdman.biz заявил член исполкома АФФА Самед Гурбанов.

Он прокомментировал текущую ситуацию в «Нефтчи», членом наблюдательного совета которого является. Гурбанов заявил, что верит в скорое восстановление «черно-белых»:

«Нефтчи» всегда был на устах. Мы всегда видели его на более высоких местах. Не только я, но и все фанаты расстроены. Мотивация игроков очень низкая. Я верю, что в будущем будут приняты меры. Я также надеюсь, что «Нефтчи» вернет свое былое имя.

По мнению члена исполкома АФФА, такая ситуация помешала «Нефтчи» собраться, и по этой причине команда завершила сезон не на достойном себя месте:

«Они очень слабо выступили в последней игре. Они играли в матче с «Сабахом» на ничью. Но тот, кто за это борется, всегда проигрывает. Потому что нужно забить хотя бы один гол, чтобы избавить себя от опасности. Соперник наказал «Нефтчи» за 2 минуты до конца матча. То есть забивают тем, кто сам не забил. Это футбол, и это правило всегда работает».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 «Нефтчи» занял пятое место в Премьер-лиге Азербайджана с 56 очками и не смог попасть в еврокубки. После этого был отправлен в отставку главный тренер Миодраг Божович, а затем и главный исполнительный директор Фаррух Махмудов.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

АФФА ведет переговоры с россиянами
12:59
Азербайджанский футбол

АФФА ведет переговоры с россиянами

Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов
Cтартовый состав Албании на игру с Азербайджаном - ФОТО
12:07
Азербайджанский футбол

Cтартовый состав Албании на игру с Азербайджаном - ФОТО

Бразильский специалист выведет свою команду на поле по тактической схеме 4-2-3-1
"Туран Товуз" подписал новый контракт с бомбардиром
12:04
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" подписал новый контракт с бомбардиром

Соглашение рассчитано на один сезон
Что покажет сборная Азербайджана против финалиста ЕВРО?
11:44
Азербайджанский футбол

Что покажет сборная Азербайджана против финалиста ЕВРО?

Поединок с албанцами станет неплохим тестом перед Лигой наций
Азербайджан против Словакии
11:24
Азербайджанский футбол

Азербайджан против Словакии

Встреча начнется в 20:30 по бакинскому времени
Наша сборная сыграет с Турцией
10:31
Азербайджанский футбол

Наша сборная сыграет с Турцией

Встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени

Самое читаемое

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Первая победа - ФОТО
4 Июня 23:07
Азербайджанский футбол

Первая победа - ФОТО

Женская сборная Азербайджана одержала первую победу в лиге B отборочного раунда чемпионата Европы
Мечта Айшан Ахмедовой: "Карабах" и Лига Чемпионов - ВИДЕО - ФОТО
5 Июня 16:40
Азербайджанский футбол

Мечта Айшан Ахмедовой: "Карабах" и Лига Чемпионов - ВИДЕО - ФОТО

Наша гостья оценила победу над Турцией в отборочном раунде ЕВРО-2025 и общее выступление сборной