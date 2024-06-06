«Текущая ситуация «Нефтчи» не радует. Все расстроены».

Об этом İdman.biz заявил член исполкома АФФА Самед Гурбанов.

Он прокомментировал текущую ситуацию в «Нефтчи», членом наблюдательного совета которого является. Гурбанов заявил, что верит в скорое восстановление «черно-белых»:

«Нефтчи» всегда был на устах. Мы всегда видели его на более высоких местах. Не только я, но и все фанаты расстроены. Мотивация игроков очень низкая. Я верю, что в будущем будут приняты меры. Я также надеюсь, что «Нефтчи» вернет свое былое имя.

По мнению члена исполкома АФФА, такая ситуация помешала «Нефтчи» собраться, и по этой причине команда завершила сезон не на достойном себя месте:

«Они очень слабо выступили в последней игре. Они играли в матче с «Сабахом» на ничью. Но тот, кто за это борется, всегда проигрывает. Потому что нужно забить хотя бы один гол, чтобы избавить себя от опасности. Соперник наказал «Нефтчи» за 2 минуты до конца матча. То есть забивают тем, кто сам не забил. Это футбол, и это правило всегда работает».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 «Нефтчи» занял пятое место в Премьер-лиге Азербайджана с 56 очками и не смог попасть в еврокубки. После этого был отправлен в отставку главный тренер Миодраг Божович, а затем и главный исполнительный директор Фаррух Махмудов.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz