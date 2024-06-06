Новый контракт в "Сабаиле"

«Сабаил» продлил контракт с Сулейманом Ахмедовым.

Как сообщает İdman.biz, с 24-летним защитником был согласован контракт на один сезон.

В прошлом сезоне Премьер-лиги в составе бакинского клуба Ахмедов сыграл в 12 матчах (565 минут).

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