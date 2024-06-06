Все пары 1/4 финала

Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Боснии и Герцеговине.
Как сообщает İdman.biz, наша сборная встретится с Казахстаном.
Хозяева сразятся с Румынией, одним из фаворитов турнира. В остальных парах пройдут матчи между Черногорией и Францией, Сербией и Бельгией.
Отметим, что чемпионат Европы завершится 8 июня.
Чемпионат Европы, 1/8 финала
5 июня
Румыния – Грузия – 3:0
Сербия – Венгрия – 4:1
Казахстан – Словения – 1:0
Украина – Франция – 2:3
Азербайджан – Болгария – 3:1
Черногория – Польша – 4:2
Босния и Герцеговина – Чехия – 2:2, пен. 5:4
Словакия – Бельгия – 1:1, пен. 1:2
1/4 финала
6 июня
Черногория – Франция
Румыния – Босния и Герцеговина
Сербия – Бельгия
Азербайджан - Казахстан
İdman.biz