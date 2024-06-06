Все пары 1/4 финала

Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная встретится с Казахстаном.

Хозяева сразятся с Румынией, одним из фаворитов турнира. В остальных парах пройдут матчи между Черногорией и Францией, Сербией и Бельгией.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 8 июня.

Чемпионат Европы, 1/8 финала

5 июня

Румыния – Грузия – 3:0

Сербия – Венгрия – 4:1

Казахстан – Словения – 1:0

Украина – Франция – 2:3

Азербайджан – Болгария – 3:1

Черногория – Польша – 4:2

Босния и Герцеговина – Чехия – 2:2, пен. 5:4

Словакия – Бельгия – 1:1, пен. 1:2

1/4 финала

6 июня

Черногория – Франция

Румыния – Босния и Герцеговина

Сербия – Бельгия

Азербайджан - Казахстан

İdman.biz