«Я рад за «Зиру».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Карабаха" Ричард Алмейда.

Он прокомментировал поединок, в котором им предстоит встретиться с "Зирой" в финальном матче Кубка Азербайджана. По словам 35-летнего полузащитника, обе команды ему знакомы, так как он также выступал за "Зиру" в сезоне-2020/2021:

«Рашад Садыöов долгие годы был моим товарищем по команде в "Карабахе", и в то же время главным тренером, пока я играл за «Зиру». Я считаю, что они провели успешный сезон. Дойти до финала кубка и занять второе место в Премьер-лиге - хороший результат. Конечно, как человек, который многие годы защищает честь «Карабаха», я хочу, чтобы наша команда выиграла кубок. Но поскольку «Зира» в этом году выступила хорошо, игра не будет легкой. Потому что в первом финальном матче с ними победитель определился в серии пенальти. То есть не исключено, что и в этот раз произойдет тот же сценарий.

«Зира» в этом сезоне амбициозна. Они также хотят выиграть кубок. Это игра, в которой некоторые детали решат судьбу матча. Надеюсь, что болельщики станут свидетелями интересной и захватывающей игры».

Отметим, что финальный матч состоится на «Лив Бона Деа Арене» сегодня и начнется в 20.00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz