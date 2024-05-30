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Новый вратарь в "Араз-Нахчыване"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Мая 2024 13:58
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Новый вратарь в "Араз-Нахчыване"

К команде «Араз-Нахчыван», которая продолжает трансферную работу присоединился еще один игрок.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Премьер-лиги.

Нахчыванский клуб подписал контракт с Тарланом Ахмедлы. 29-летний вратарь, подписавший годичный контракт, будет играть в команде до конца нового сезона. Вратарь провел два последних сезона в «Туран Товузе», также выступал за «Сумгаит» и «Габалу».

Отметим, что вчера «Араз-Нахчыван» подписал контракт с Урфаном Аббасовым, Омером Булудовым и Ульву Искендеровым.

İdman.biz

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