"Олимпиакос" не встретится с "Сабахом" и "Сумгаитом": Два новых соперника

Победа «Олимпиакоса» в Лиге Конференций повлекла за собой изменения в распределении клубов в еврокубках в сезоне 2024/25.

İdman.biz сообщает, что представитель Пирея таким образом вышел в стадию Лиги Европы.

«Олимпиакосу», после итогов чемпионата Греции предстояло сыграть во втором отборочном раунде Лиги Конференций. Представитель Эллады должен был быть в числе сеяных при жеребьевке этого раунда. Иными словами, Пирейский клуб считался возможным соперником представителей Азербайджана в турнире - «Сабаха» и «Сумгаита».

Но «Олимпиакос», выигравший Лигу Конференций, теперь не сыграет в квалификации Лиги Конференций. Греки могут встретиться с азербайджанскими командами только в Лиге Европы или в следующих этапах Лиги Конференций.

Переход «Олимпиакоса» из II квалификации Лиги Конференций в стадию Лиги Европы повлиял и на другие клубы. Речь идет об обладателях кубка в Мальте и Грузии. «Слима Уондерерс» и «Сабуртало» стартуют в Лиге Конференций со II отборочного этапа, а не с I. Поскольку обе команды не сеяны, как азербайджанские клубы, они считаются нашими возможными соперниками в следующих турах, а не во II.

Отметим, что жеребьевка первых двух отборочных раундов еврокубков пройдет 18-19 июня.

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