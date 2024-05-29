Судьи на сезон 2024/25 - СПИСОК

Судейский комитет АФФА утвердил список судей, которые будут обслуживать игры Премьер-лиги и I лиги Азербайджана в сезоне 2024/2025.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба федерации.
Список разделен на категории судей и помощников судьи. Двое из 17 судей элитной категории новые.
Отметим, что список судей-инспекторов на сезон 2024/2025 остался неизменным.
|
СПИСОК ЭЛИТНЫХ СУДЕЙ
|
1
|
Алияр Агаев
|
2
|
Эльчин Масиев
|
3
|
Кямал Умудлу
|
4
|
Рауф Джабаров
|
5
|
Ингилаб Мамедов
|
6
|
Раван Хамзазаде
|
7
|
Рашад Ахмедов
|
8
|
Фарид Гаджиев
|
9
|
Турал Гурбанов
|
10
|
Рауф Аллахвердиев
|
11
|
Джавид Джалилов
|
12
|
Али Алиев
|
13
|
Кямран Алиев
|
14
|
Ниджат Исмаиллы
|
15
|
Кямранбей Рагимов
|
16
|
Эльвин Байрамов: новый
|
17
|
Акпер Ахмедов: новый
|
СПИСОК ЭЛИТНЫХ ПОМОЩНИКОВ СУДей
|
1
|
Зейнал Зейналов
|
2
|
Акиф Амирали
|
3
|
Эльшад Абдуллаев
|
4
|
Парвин Талыбов
|
5
|
Намик Гусейнов
|
6
|
Вусал Мамедов
|
7
|
Кямран Байрамов
|
8
|
Муслим Алиев
|
9
|
Рахиль Рамазанов
|
10
|
Рахман Имами
|
11
|
Джамиль Гулиев
|
12
|
Эюб Ибрагимов
|
13
|
Ширмамед Мамедов
|
14
|
Зохраб Аббасов
|
15
|
Теймур Теймуров
|
16
|
Асиман Азизли
|
17
|
Керим Зейналов: новый
|
18
|
Тарлан Талыбзаде: новый
|
19
|
Севда Нуриева: новая
|
20
|
Гульнура Акперзаде: новая
|
СПИСОК СУДЕЙ I КЛАССА
|
1
|
Эмин Алиев, переведен
|
2
|
Вугар Гасанлы
|
3
|
Ровшан Раджабов
|
4
|
Сабухи Байрамов
|
5
|
Намик Бакиров
|
6
|
Шамиль Иманзаде
|
7
|
Махмуд Багырзаде
|
8
|
Ислам Мамедов
|
9
|
Мурад Салимов
|
10
|
Фарида Лутфалиева
|
11
|
Руслан Гулиев
|
12
|
Алик Юнусов: новый
|
СПИСОК ПОМОЩНИКОВ СУДей I КЛАССА
|
1
|
Анар Бадалов
|
2
|
Айдын Бахшиев
|
3
|
Эльман Керимов
|
4
|
Эльмин Сулейманов
|
5
|
Газанфар Мамедов
|
6
|
Расим Ахундов
|
7
|
Рахман Асланов
|
8
|
Сабухи Солтанов
|
9
|
Санан Атаев
|
10
|
Талех Мамедов
|
11
|
Вугар Байрамов
|
12
|
Закир Шюкюрзаде
|
13
|
Самир Гараджаев
|
14
|
Мирнихад Сеидов
|
15
|
Асиф Абдуллаев
|
16
|
Орхан Ибишов
|
17
|
Сабухи Амрахов: новый
|
18
|
Нурлан Ахмедзаде: новый
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