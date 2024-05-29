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Судьи на сезон 2024/25 - СПИСОК

Азербайджанский футбол
Новости
29 Мая 2024 21:48
11
Судьи на сезон 2024/25 - СПИСОК

Судейский комитет АФФА утвердил список судей, которые будут обслуживать игры Премьер-лиги и I лиги Азербайджана в сезоне 2024/2025.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба федерации.

Список разделен на категории судей и помощников судьи. Двое из 17 судей элитной категории новые.

Отметим, что список судей-инспекторов на сезон 2024/2025 остался неизменным.

СПИСОК ЭЛИТНЫХ СУДЕЙ

1

Алияр Агаев

2

Эльчин Масиев

3

Кямал Умудлу

4

Рауф Джабаров

5

Ингилаб Мамедов

6

Раван Хамзазаде

7

Рашад Ахмедов

8

Фарид Гаджиев

9

Турал Гурбанов

10

Рауф Аллахвердиев

11

Джавид Джалилов

12

Али Алиев

13

Кямран Алиев

14

Ниджат Исмаиллы

15

Кямранбей Рагимов

16

Эльвин Байрамов: новый

17

Акпер Ахмедов: новый
СПИСОК ЭЛИТНЫХ ПОМОЩНИКОВ СУДей

1

Зейнал Зейналов

2

Акиф Амирали

3

Эльшад Абдуллаев

4

Парвин Талыбов

5

Намик Гусейнов

6

Вусал Мамедов

7

Кямран Байрамов

8

Муслим Алиев

9

Рахиль Рамазанов

10

Рахман Имами

11

Джамиль Гулиев

12

Эюб Ибрагимов

13

Ширмамед Мамедов

14

Зохраб Аббасов

15

Теймур Теймуров

16

Асиман Азизли

17

Керим Зейналов: новый

18

Тарлан Талыбзаде: новый

19

Севда Нуриева: новая

20

Гульнура Акперзаде: новая
СПИСОК СУДЕЙ I КЛАССА

1

Эмин Алиев, переведен

2

Вугар Гасанлы

3

Ровшан Раджабов

4

Сабухи Байрамов

5

Намик Бакиров

6

Шамиль Иманзаде

7

Махмуд Багырзаде

8

Ислам Мамедов

9

Мурад Салимов

10

Фарида Лутфалиева

11

Руслан Гулиев

12

Алик Юнусов: новый
СПИСОК ПОМОЩНИКОВ СУДей I КЛАССА

1

Анар Бадалов

2

Айдын Бахшиев

3

Эльман Керимов

4

Эльмин Сулейманов

5

Газанфар Мамедов

6

Расим Ахундов

7

Рахман Асланов

8

Сабухи Солтанов

9

Санан Атаев

10

Талех Мамедов

11

Вугар Байрамов

12

Закир Шюкюрзаде

13

Самир Гараджаев

14

Мирнихад Сеидов

15

Асиф Абдуллаев

16

Орхан Ибишов

17

Сабухи Амрахов: новый

18

Нурлан Ахмедзаде: новый

İdman.biz

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