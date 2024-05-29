Судьи на сезон 2024/25 - СПИСОК

Судейский комитет АФФА утвердил список судей, которые будут обслуживать игры Премьер-лиги и I лиги Азербайджана в сезоне 2024/2025.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба федерации.

Список разделен на категории судей и помощников судьи. Двое из 17 судей элитной категории новые.

Отметим, что список судей-инспекторов на сезон 2024/2025 остался неизменным.

СПИСОК ЭЛИТНЫХ СУДЕЙ Алияр Агаев Эльчин Масиев Кямал Умудлу Рауф Джабаров Ингилаб Мамедов Раван Хамзазаде Рашад Ахмедов Фарид Гаджиев Турал Гурбанов 10 Рауф Аллахвердиев 11 Джавид Джалилов 12 Али Алиев 13 Кямран Алиев 14 Ниджат Исмаиллы 15 Кямранбей Рагимов 16 Эльвин Байрамов: новый 17 Акпер Ахмедов: новый

СПИСОК ЭЛИТНЫХ ПОМОЩНИКОВ СУДей Зейнал Зейналов Акиф Амирали Эльшад Абдуллаев Парвин Талыбов Намик Гусейнов Вусал Мамедов Кямран Байрамов Муслим Алиев Рахиль Рамазанов 10 Рахман Имами 11 Джамиль Гулиев 12 Эюб Ибрагимов 13 Ширмамед Мамедов 14 Зохраб Аббасов 15 Теймур Теймуров 16 Асиман Азизли 17 Керим Зейналов: новый 18 Тарлан Талыбзаде: новый 19 Севда Нуриева: новая 20 Гульнура Акперзаде: новая

СПИСОК СУДЕЙ I КЛАССА Эмин Алиев, переведен Вугар Гасанлы Ровшан Раджабов Сабухи Байрамов Намик Бакиров Шамиль Иманзаде Махмуд Багырзаде Ислам Мамедов Мурад Салимов 10 Фарида Лутфалиева 11 Руслан Гулиев 12 Алик Юнусов: новый

СПИСОК ПОМОЩНИКОВ СУДей I КЛАССА Анар Бадалов Айдын Бахшиев Эльман Керимов Эльмин Сулейманов Газанфар Мамедов Расим Ахундов Рахман Асланов Сабухи Солтанов Санан Атаев 10 Талех Мамедов 11 Вугар Байрамов 12 Закир Шюкюрзаде 13 Самир Гараджаев 14 Мирнихад Сеидов 15 Асиф Абдуллаев 16 Орхан Ибишов 17 Сабухи Амрахов: новый 18 Нурлан Ахмедзаде: новый

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