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Олавио Жуниньо в "Большой пятерке" - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
28 Мая 2024 17:15
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Олавио Жуниньо в "Большой пятерке" - АНАЛИТИКА

Олавио Жуниньо стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, бразильский легионер "Карабаха" завершил сезон с 20 голами.

27-летний нападающий добился этого в 35 матчах. Южноамериканец является пятым легионером, забившим как минимум две десятки голов в истории чемпионатов Азербайджана. Эти иностранцы образовали «большую пятерку» в истории турнира.

Наш Бадри

Бадри Кварацхелия стал первым легионером, преодолевшим барьер в 20 голов в чемпионате Азербайджана. Несмотря на то, что грузин национализировался и появился в нашей сборной, он считается легионером. Отец Хвичи Кварацхелия, который сейчас не щадит своих соперников в серии А, был в восторге от сезона 1997/98. Грузинский форвард забил 20 голов в возрасте 33 лет. Бадри, блиставший в «Кяпазе», забил столько же голов, сколько и Олавио, но сделал это всего в 22 матчах.

Недосягаемая вершина

Легионером, забившим больше всего голов в сезоне в чемпионатах Азербайджана, является Николас Каналес. Чилийское открытие «Нефтчи» отличилось 26 раз. Южноамериканец, ставший кошмаром для своих соперников, добился этого подвига в сезоне 2012/13. 28-летний легионер забил 26 голов в 31 матче.

Рекордсмен «Карабаха»

Рейнальдо Силва стал легионером, забившим больше всего голов "Карабаха" в сезоне. Его вдохновил сезон, в котором блистал Каналес. Бразилец забил 22 гола. Рейнальдо установил второй результат чемпионата Азербайджана среди легионеров. В сезоне 2013/14 бразилец, как и Николас, принял участие в 31 матче.

Бомбардир-неудачник

Легионеры, забившие 20 и более голов, - Олавио, Бадри, Николас и Рейнальдо, также стали чемпионами Азербайджана в своем результативном сезоне. Жуниор Нилдо - единственный иностранец, который забивал много, но даже близко к золоту сезона не подобрался. Он был лучше Олавио и Бадри в плане результативности, забив 21 гол. Но бразильцу не повезло, ведь он блистал в составе АЗАЛа, который не претендовал на чемпионство. Нилдо, забивший 21 гол в 32 матчах, сделал это в сезоне 2012/13. Ему также не повезло остаться в тени Каналеса, который без устали штамповал голы.

Отметим, что Олавио в дебютном сезоне в Азербайджане забил 20 голов.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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