На пути к финалу: 37-й матч

Встреча "Зира" - "Карабах" в финале Кубка страны станет 37-й очной встречей между командами.

Как сообщает İdman.biz, команды встречались пока 36 раз. 35 матчей прошли в Премьер-лиге, 1 - в Кубке. «Карабах» выиграл 23 раза, однажды победила «Зира». 12 матчей завершились вничью.

Мирный исход также был зафиксирован в единственном кубковом матче. Соперники, встретившиеся в финале два года назад, прояснили судьбу Кубка в серии пенальти. Титул тогда завоевал «Карабах».

В предыдущих матчах агдамский клуб забил 71 гол, представитель Баку - 18.

Отметим, что матч состоится 2 июня.

İdman.biz