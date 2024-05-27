"Шамахы" в Премьер-лиге, "Иреван" не пустили в I лигу

Сегодня состоялось заседание Лицензионной комиссии АФФА.

İdman.biz сообщает, что были рассмотрены документы клубов, подавших заявки на участие в соревнованиях Премьер-лиги, I лиги и Высшей женской лиги АФФА в сезоне 2024/2025.

Лицензионная комиссия АФФА после обсуждений на основании статьи 9 Правил лицензирования футбольных клубов Азербайджана (редакция 2023 г.) приняла следующее решение:

1. Лицензию на участие в соревнованиях Премьер-лиги должны иметь следующие клубы:

ПФК «Имишли», ОО ФК «Шамахы»

2. Не выдавать лицензии на участие в соревнованиях Премьер-лиги следующим клубам:

ФК "Иреван", ФК "Гарадаг Локбатан", ПФК МОИК, ПФК "Загатала"

3. Лицензию на участие в соревнованиях I-лиги должны получить следующие клубы:

ФК «Араз Саатлы», ФК «Баку Спортинг», ФК «Дифай», ФК «Джебраил», ФК «Физули», ФК «Карван» Евлах, ФК «Кюр-Араз», ФК «Гарадаг Локбатан», ФК «Мингячевир» ПО, МОИК ПФК, «Шахдаг Гусар», ФК «Загатала» ПФК

4. Следующие клубы не имеют лицензии на участие в соревнованиях I-лиги:

ФК "Агдаш", ОО ФК "Динамо" (Баку), ФК "Гейгель", ФК "Иреван", ФК Лерик, "Шеки Сити", ФК "Шафа", ПФК "Шамкир"

5. Лицензию на участие в Высшей женской лиге должны иметь следующие клубы:

ФК «Баку Юниорс», ФК «Балхурма Балакен»

Справка: ФК «Балхурма Балакен» со следующего сезона будет выступать под названием «Дирчелиш».

Соискатель лицензии может подать апелляцию в Апелляционный комитет по лицензированию AFFA в течение 10 дней с даты уведомления об отказе в лицензии.

Примечание: Согласно статье 14 Правил лицензирования футбольных клубов Азербайджана (редакция 2023 г.), клубы, получившие лицензию на участие в соревнованиях Премьер-лиги в сезоне 2024/2025, автоматически считаются получившими лицензию на участие в Соревновании I лиги за тот же сезон.

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