«Я ничего не могу сказать об игре. Мои футболисты - герои».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Крунослав Рендулич.

Хорватский специалист прокомментировал победу со счетом 1:0 над «Нефтчи» в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана:

«С момента моего прихода мы сыграли 11 игр и выиграли 8. Мы заслуживали попадания в еврокубки. Когда я пришел сюда, то сказал, что мы будем бороться за 2-е место до конца. Мы можем совершать ошибки. Мои игроки показали идеальную игру. На мой взгляд, мы были лучше с первой секунды и до конца. Мы очень счастливы.

Я поставил перед собой больше целей. Когда я приехал сюда, то приехал не бороться за 5-е и 6-е места. Я всегда хотел достичь высоких целей. Иногда ты это понимаешь, иногда нет. Если у тебя высокий уровень, ты добьешься своих целей».

Крунослав Рендулич также рассказал о целях в еврокубках:

«Думаю, именно сейчас нам следует отпраздновать победу. Мы знаем, какие позиции нуждаются в усилении. У нас нет времени. Могу сказать точно, что некоторых игроков мы приведем. Трудно сказать, когда. Мы хотим привести игроков вовремя».

Главный тренер «Сабаха» попросил игроков играть агрессивнее в перерыве:

«Я ничего не говорил, просто отметил, что вы хорошо сыграли в первом тайме, и во втором тайме вам следует сыграть также агрессивно. «Нефтчи» нужно было одно очко, нам нужно было три. Мы завоевали три очка, которые хотели».

Отметим, что «Сабах» завершил сезон на 3-м месте и вышел в Лигу Конференций.

İdman.biz