Битва за серебро и бронзу в Премьер-лиге

Сегодня стартует последний тур сезона в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первый день XXXVI тура состоятся три игры.

Матчи с участием команд, претендующих на бронзовые и серебряные призы, начнутся одновременно. Завершившие прошлый сезон в первой тройке "Нефтчи" и "Сабах" проведут игру между собой на поле первого.

Еще одно столичное дерби состоится в Зире. Одноименная команда примет "Сабаил". "Сумгаит" встретится с "Габалой", о вылете которой из Премьер-лиги уже официально объявлено.

Отметим, что завтра сезон завершится двумя играми.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXVI тур

25 мая (суббота)

19:00. "Зира" - "Сабаил"

Стадион спорткомплекса Зира

19:00. "Нефтчи" - "Сабах"

"Нефтчи Арена"

19:00. "Сумгаит" - "Габала"

Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде