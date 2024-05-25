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Битва за серебро и бронзу в Премьер-лиге

Азербайджанский футбол
Новости
25 Мая 2024 09:19
90
Битва за серебро и бронзу в Премьер-лиге

Сегодня стартует последний тур сезона в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первый день XXXVI тура состоятся три игры.

Матчи с участием команд, претендующих на бронзовые и серебряные призы, начнутся одновременно. Завершившие прошлый сезон в первой тройке "Нефтчи" и "Сабах" проведут игру между собой на поле первого.

Еще одно столичное дерби состоится в Зире. Одноименная команда примет "Сабаил". "Сумгаит" встретится с "Габалой", о вылете которой из Премьер-лиги уже официально объявлено.

Отметим, что завтра сезон завершится двумя играми.

Азербайджанская Премьер-лига
XXXVI тур
25 мая (суббота)

19:00. "Зира" - "Сабаил"
Стадион спорткомплекса Зира

19:00. "Нефтчи" - "Сабах"
"Нефтчи Арена"

19:00. "Сумгаит" - "Габала"
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

1

Карабах

35

26

4

5

95-35

82

2

Нефтчи

35

16

8

11

51-39

56

3

Зира

35

15

10

10

32-22

55

4

Сабах

35

16

7

12

49-40

55

5

Сумгаит

35

14

12

9

36-38

54

6

Туран Товуз

35

12

9

14

52-53

45

7

Сабаил

35

11

9

15

50-59

42

8

Кяпаз

35

9

8

18

39-66

35

9

Араз-Нахчыван

35

9

8

18

29-48

35

10

Габала

35

7

5

23

30-63

26

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 19 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 15, Яссин Бензия ("Карабах"), Нариман Ахундзаде ("Карабах") - по 12.

İdman.biz

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