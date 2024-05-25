Битва за серебро и бронзу в Премьер-лиге

Сегодня стартует последний тур сезона в Премьер-лиге Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, в первый день XXXVI тура состоятся три игры.
Матчи с участием команд, претендующих на бронзовые и серебряные призы, начнутся одновременно. Завершившие прошлый сезон в первой тройке "Нефтчи" и "Сабах" проведут игру между собой на поле первого.
Еще одно столичное дерби состоится в Зире. Одноименная команда примет "Сабаил". "Сумгаит" встретится с "Габалой", о вылете которой из Премьер-лиги уже официально объявлено.
Отметим, что завтра сезон завершится двумя играми.
Азербайджанская Премьер-лига
XXXVI тур
25 мая (суббота)
19:00. "Зира" - "Сабаил"
Стадион спорткомплекса Зира
19:00. "Нефтчи" - "Сабах"
"Нефтчи Арена"
19:00. "Сумгаит" - "Габала"
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
|
1
|
Карабах
|
35
|
26
|
4
|
5
|
95-35
|
82
|
2
|
Нефтчи
|
35
|
16
|
8
|
11
|
51-39
|
56
|
3
|
Зира
|
35
|
15
|
10
|
10
|
32-22
|
55
|
4
|
Сабах
|
35
|
16
|
7
|
12
|
49-40
|
55
|
5
|
Сумгаит
|
35
|
14
|
12
|
9
|
36-38
|
54
|
6
|
Туран Товуз
|
35
|
12
|
9
|
14
|
52-53
|
45
|
7
|
Сабаил
|
35
|
11
|
9
|
15
|
50-59
|
42
|
8
|
Кяпаз
|
35
|
9
|
8
|
18
|
39-66
|
35
|
9
|
Араз-Нахчыван
|
35
|
9
|
8
|
18
|
29-48
|
35
|
10
|
Габала
|
35
|
7
|
5
|
23
|
30-63
|
26
Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 19 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 15, Яссин Бензия ("Карабах"), Нариман Ахундзаде ("Карабах") - по 12.
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