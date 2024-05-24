Судьбу "Нефтчи" и "Сабаха" доверили арбитру ФИФА

Объявлены назначения XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, Алияр Агаев проведет центральный матч последнего тура.
Арбитр ФИФА отсудит матч между «Нефтчи» и «Сабахом». Эта встреча имеет большое значение для обеих команд с точки зрения квалификации в еврокубки.
Отметим, что игры последнего тура пройдут 25-26 мая.
25 мая (суббота)
«Зира» — «Сабаил».
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Али Алиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
Стадион спорткомплекса «Зира», 19:00
«Нефтчи» — «Сабах»
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
«Нефтчи Арена», 19:00
«Сумгаит» – «Габала»
Судьи: Турал Гурбанов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 19:00
26 мая (воскресенье)
«Туран Товуз» - «Кяпаз»
Судьи: Рашад Ахмедов, Карим Зейналов, Санан Атаев, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Товузский городской стадион, 17:00
«Араз-Нахчыван» – «Карабах»
Судьи: Акбар Ахмедов, Рахман Имами, Асиф Абдуллаев, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
«Азерсун Арена», 19:30
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