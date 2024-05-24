Две потери у "Габалы"

Уточнено состояние травмированных игроков "Габалы".

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

В составе "красно-черных", которым предстоит встретиться с "Сумгаитом" в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана, две потери. Самуэль Теттех не участвовал в тренировках с командой. Ульви Искендеров довольствовался индивидуальными тренировками.

Отметим, что матч "Сумгаит" - "Габала", который состоится 25 мая на Сумгаитском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, начнется в 19:00.

İdman.biz