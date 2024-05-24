25 Мая 2024
RU

Две потери у "Габалы"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Мая 2024 20:45
43
Две потери у "Габалы"

Уточнено состояние травмированных игроков "Габалы".

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

В составе "красно-черных", которым предстоит встретиться с "Сумгаитом" в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана, две потери. Самуэль Теттех не участвовал в тренировках с командой. Ульви Искендеров довольствовался индивидуальными тренировками.

Отметим, что матч "Сумгаит" - "Габала", который состоится 25 мая на Сумгаитском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, начнется в 19:00.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Судьбу "Нефтчи" и "Сабаха" доверили арбитру ФИФА
24 Мая 23:14
Азербайджанский футбол

Судьбу "Нефтчи" и "Сабаха" доверили арбитру ФИФА

Объявлены назначения XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Чемпион Региональной лиги - "Шимал"
24 Мая 20:16
Футбол

Чемпион Региональной лиги - "Шимал"

Определился победитель Региональной лиги АФФА
Анатолий Пономарев хочет работать в Азербайджане: "Почему бы и нет?" - ВИДЕО
24 Мая 18:34
Азербайджанский футбол

Анатолий Пономарев хочет работать в Азербайджане: "Почему бы и нет?" - ВИДЕО

"Я говорю это не для пиара"
Представитель АФФА на матче Греция - Черногория
24 Мая 16:31
Азербайджанский футбол

Представитель АФФА на матче Греция - Черногория

Зюмрюд Агаева получила очередное назначение от УЕФА
Плей-офф чемпионата Азербайджана в неопределенности
24 Мая 16:02
Азербайджанский футбол

Плей-офф чемпионата Азербайджана в неопределенности

Окончательное решение будет принято после решения юридических вопросов
Обнародована зарплата Лунева в "Карабахе"
24 Мая 15:33
Азербайджанский футбол

Обнародована зарплата Лунева в "Карабахе"

"Обговаривалось, что если все будет хорошо, то уже в декабре условия пересмотрят"

Самое читаемое

Наша сборная стала чемпионом Европы
22 Мая 21:02
Борьба

Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы U23, проходившем в Баку
Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО
23 Мая 18:36
Дзюдо

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо
Гасперини вошел в историю еврокубков
23 Мая 09:18
Мировой футбол

Гасперини вошел в историю еврокубков

Итальянский специалист добился этого в возрасте 66 лет и 117 дней
Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО - ВИДЕО
22 Мая 06:45
Дзюдо

Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО - ВИДЕО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена с большим воодушевлением встретили команда Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности и родственники