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Обнародована зарплата Лунева в "Карабахе"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Мая 2024 15:33
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Обнародована зарплата Лунева в "Карабахе"

Спортивный юрист Антон Смирнов рассказал «РБ Спорт», сколько составляет зарплата Андрея Лунева в «Карабахе». Как сообщает İdman.biz, он отметил, что эти условия - заниженные.

«Изначально обговаривалось, что «Карабах» не будет подписывать контракт на год. Они хотели видеть перспективу и понимать, на кого рассчитывать в дальнейшем. Считали, что если он проведет год нормально, хотелось бы иметь опцию продления договора. Финансовые условия были мизерные - 200 тысяч, так и есть. Эту сумму подтвердила и азербайджанская пресса. Но обговаривалось, что если все будет хорошо, то уже в декабре условия пересмотрят и предложат продление контракта на улучшенных условиях. Все прекрасно понимали, что эти условия были заниженными», - сказал Смирнов.

Отметим, что Лунев выступает за «Карабах» с лета 2023 года.

İdman.biz

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