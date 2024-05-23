"Аталанта" смогла сделать то, что не удалось "Карабаху"

«Байер» проиграл после серии из 51 игр без проигрышей подряд.

İdman.biz сообщает, что леверкузенский клуб проиграл в финале Лиги Европы.

За этот период команда Хаби Алонсо выиграла 42 матча и 9 раз сыграла вничью. Леверкузен впервые в своей истории выиграл немецкую Бундеслигу. В финале национального кубка команда встретится с "Кайзерслаутерном".

Отметим, что «Байер» в последний раз проиграл 27 мая прошлого года.

В этой серии нашлось и место для "Карабаха". Наш клуб дважды на стадии 1/8 финала Лиги Европы вел в счете против немецкого клуба, но оба раза не смог победить.

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