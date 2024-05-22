Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024

Вратарь "Карабаха" Лука Гугешашвили примет участие в финальной стадии ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, вратарь включен в предварительный состав сборной Грузии на континентальное первенство.

25-летний голкипер - один из трех кандидатов, которые поедут в Германию. Поэтому ожидается, что он останется в итоговом списке.

Сыграв 1 матч в основном составе, Лука близок к тому, чтобы поехать в Германию третьим вратарем. Его сборная будет выступать в одной группе с Португалией, Турцией и Чехией.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz