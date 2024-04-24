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Кубок Азербайджана: Тот же сценарий или очередная попытка финалистов

Азербайджанский футбол
Новости
24 Апреля 2024 22:32
Кубок Азербайджана: Тот же сценарий или очередная попытка финалистов

Определились финалисты Кубка Азербайджана сезона 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, в решающем матче 32-го Кубка Азербайджана встретятся «Зира» и «Карабах».

Агдамский клуб, выбивший из турнира «Нефтчи», сыграет в финале в 11-й раз в своей истории. Они повторили рекорд «черно-белых» по этому показателю.

«Зира» во второй раз сыграет в финале. В сезоне 2022/2023 «орлы», впервые испытавшие такую ​​радость, уступили «Карабаху». Победитель матча, завершившегося со счетом 1:1, определился в серии пенальти - 4:3. При этом агдамский клуб в 7-й раз поднял кубок и обошел "Нефтчи" (6).

Отметим, что финальный матч состоится 2 июня на Liv Bona Dea Arena.

İdman.biz

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