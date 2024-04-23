Айсун Сейдиева, забившая 38 голов в одном матче: "Большинство парней не такие" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Интервью футболистки "Нефтчи" Айсун Сейдиевой сайту İdman.biz.

- В выигранной вами игре против «Олимпии» со счетом 41:0 в Высшей женской лиге Азербайджана вы забили 38 голов. Как бы вы это прокомментировали?

- Все об этом говорят, но наш соперник был не очень силен, а я смогла забить столько голов, потому что мои товарищи по команде отдавали мне мяч. На данный момент ситуация в нашем чемпионате не очень хорошая, основных соперников всего три: "Нефтчи", "Сумгаит" и "Баку Джуниорс". Сложно, когда играешь с такими командами. Другие еще не достигли этого уровня.

- На ваш взгляд, каковы основные факторы, тормозящие развитие женского футбола в нашей стране?

- Главные проблемы - финансовая и невнимание к женским командам. Мы знаем, что у «Сабаха» и «Карабаха» нет женских команд в высшей лиге. Если они обратят внимание на женский футбол, так как «Нефтчи», «Сумгаит», «Габала», будет развитие.

- Если говорить о «Сумгаите», то представитель «города молодежи» возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги.

- «Сумгаит» был лучшим в прошлом году и стал чемпионом. В этом году он также является сильным соперником. Когда играешь с ними в футбол, чувствуешь, что перед тобой соперник.

- Айсун, раньше вы жили жизнью легионера. Если бы вам предложили еще раз, вы бы согласились?

- Быть матерью немного сложно. Потому что мне нужно думать о ребенке. Если Амин (муж Айсун, футболист - ред.) получит такое предложение из-за границы и в его команде будет женская команда, я буду там играть. Однако если предложение поступает ко мне одной, я не могу оценить его в сложившейся ситуации. Став матерью, я понимаю и свою собственную мать. Действительно, очень сложно ухаживать за ребенком и заниматься футболом. Но моя тетя меня очень поддерживает. Она присматривает за моим сыном во время тренировок и игр.

- А если поступит предложение из Азербайджана, оцените его?

- Такой команды нет. Поскольку моя футбольная карьера началась в «Нефтчи», если я останусь в Азербайджане, то продолжу здесь, не буду думать о других клубах.

- Некоторое время назад вы сказали, что хотите бросить футбол. Это желание еще актуально?

- У меня были такие мысли, но я пока продолжаю.

- Что заставило вас так думать?

- Невнимательность. Вообще такое безразличие к женщинам есть везде, я видела это во всех странах, где побывала. Но у нас есть больше. После того как мы финишировали первыми в дивизионе С Лиги наций, о нас мало говорили и нас забыли. На самом деле это был огромный успех, он мог бы быть более впечатляющим. Однако об этом рассказали на одном-двух телеканалах, и все.

- Может быть, стоит продолжить успешно выступать, чтобы это обсуждали?

– Смотрите, в выездном матче с Венгрией был счет 1:1, мы могли даже победить. Это очень сильная команда. Если после той игры со Швейцарией мы видим, что стадион пуст, что еще мы можем сделать? Мы не проигрывали на протяжении десяти игр. Но они этого не видят. Болельщики не приходят на наши матчи, не поддерживают нас. Спортсменам нужна большая мотивация. Реклама женского футбола также очень низкая.

- Как члены вашей семьи? Они приходят на стадион на игры?

- Амин приходит, когда у него есть время. Моя мама не может приходить часто, чаще бывает брат. Мой брат тоже играет в футзал.

- Вы ходите на игры Амина?

- Да, стараюсь ходить на каждую игру. Несмотря на то, что я не могу посещать выездные игры, я всегда рядом в домашних матчах. Мне нравится наблюдать, как он добивается успеха.

- В Азербайджане футболистки часто прощаются с футболом после замужества. В этом отношении вам повезло. Вероятно, в продолжении вашей карьеры сыграло роль то, что ваш муж Амин Сейдиев также является футболистом.

- Да, в силу менталитета большинство наших девушек ушли из футбола после замужества. Этой работе мы отдали свое детство, внезапно бросить карьеру непросто. Если бы передо мной не появился Амин, возможно, я бы еще не завела семью. Я бы просто играла в футбол. Хорошо, что в моей жизни появился такой человек, как Амин, который меня понимает и поддерживает. Но большинство других парней таковыми не являются.

- Многое ли изменилось с тех пор, как вы пришли в футбол?

- Когда я впервые попала в сборную в 2010 году, проблем было больше, чем сейчас. Родители не приветствовали приход девочек в футбол. С годами и родители, и поклонники стали воспринимать это как нечто нормальное. Раньше было очень сложно найти девушку в команду. Наш главный тренер Сиясет Аскеров ездил в регионы, оставался неделями, искал девушек, которые играют в футбол. Но сегодня родители сами стараются приводить своих детей. Сейчас ситуация относительно изменилась. Было бы хорошо, если бы они поддерживали женщин даже после замужества. Девушек найти не можем, их очень мало. У нас не хватает хороших игроков из младших возрастных групп. Потому что у нас детский футбол не развился до такой степени. Бывает, что футболом начинают заниматься с 13 лет. Слишком поздно. Например, я начала, когда мне было шесть лет.

- Вы также являетесь членом сборной. Как оцениваете состояние команды на данный момент?

- Наша ситуация как команды очень хорошая. Правда, последняя наша игра не внушала оптимизма, уровень Швейцарии известен. Но мы боролись до конца. Мы хотим набрать максимальное количество очков и продолжить выступать в лиге Б. Фаворитом нашей группы является Швейцария, а Венгрия близка к ней по силе. Но мы находимся на одном уровне с Турцией. Мы даже можем их победить. Мы могли победить Венгрию, но, к сожалению, не смогли воспользоваться шансами. Надеюсь, в следующей игре с ней мы сможем это сделать.

- Есть ли в чемпионате Азербайджана команда, за которую вы болеете?

- Я не смотрела чемпионат Азербайджана, пока не встретил Амина. Команда, за которую я болею, - «Сабах». И за «Карабах» болею в еврокубках.

- А что насчет «Нефтчи»?

- Это конечно. Это моя собственная команда.

- Вы уже назвали три команды. Тогда вы поддерживаете не команды, а Амина.

- На сто процентов. Где бы Амин ни был, я буду рада успехам его команды.

Айтадж Сахяд

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