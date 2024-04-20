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"Если Рашад Садыхов внесет в свою работу определенные коррективы..."

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2024 15:28
"Если Рашад Садыхов внесет в свою работу определенные коррективы..."

«Рашад Садыхов - образованный тренер».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Бахтияр Мусаев.

Он прокомментировал высказывание Рашада Садыхова о том, что он может рассмотреть, если будет предложение из-за пределов страны, особенно из российских и турецких лиг. По мнению Мусаева, если пригласить главного тренера "Зиры", он сможет сделать хорошие дела:

"Мы видели много тренеров, приехавших в Азербайджан. Бюлент Горхмаз, Бохович и другие. Наши тренеры не сильно отстают от иностранцев и достойно представляют нашу страну. Если Рашад внесет некоторые коррективы в свою работу, он может стать успешным тренером в какой-нибудь стране. Мне бы хотелось, чтобы не только Рашад, но и Гурбан Гурбанов оценили предложение из-за пределов страны. Да, хоть это и удар по «Карабаху» и по азербайджанскому футболу, он проделал хорошую работу в нашу пользу. Благодаря этому он сможет достойно представлять нашу страну в топ-клубах. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло».

Отметим, что Рашад Садыхов тренирует «Зиру» с лета 2020 года.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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