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Объявлены арбитры матча "Зира" - "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Апреля 2024 11:55
Объявлены арбитры матча "Зира" - "Нефтчи"

Объявлены назначения XXXI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Также определились судьи матчей тура, который стартует сегодня. Встречу «Зиры» и «Нефтчи» отсудит Ингилаб Мамедов.

Азербайджанская Премьер-лига
XXXI тур
19 апреля (пятница)
«Туран Товуз» - «Сумгаит»
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
Товузский городской стадион, 16:30

20 апреля (суббота)
«Карабах» - «Габала»
Судьи: Фарид Гаджиев, Парвин Талыбов, Рахман Имами, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова, 16:30

«Зира» - «Нефтчи».
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Стадион спорткомплекса «Зира», 19:00

21 апреля (воскресенье)
«Кяпаз» - «Сабах»
Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Теймур Теймуров, Али Алиев
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
Товузский городской стадион, 16:30

«Араз-Нахчыван» - «Сабаил»
Судьи: Турал Гурбанов, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
«Лив Бона Деа Арена» 19:00

İdman.biz

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