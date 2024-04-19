Объявлены арбитры матча "Зира" - "Нефтчи"

Объявлены назначения XXXI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Также определились судьи матчей тура, который стартует сегодня. Встречу «Зиры» и «Нефтчи» отсудит Ингилаб Мамедов.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXI тур

19 апреля (пятница)

«Туран Товуз» - «Сумгаит»

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Анар Шихалиев

Товузский городской стадион, 16:30

20 апреля (суббота)

«Карабах» - «Габала»

Судьи: Фарид Гаджиев, Парвин Талыбов, Рахман Имами, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова, 16:30

«Зира» - «Нефтчи».

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рагиль Рамазанов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Стадион спорткомплекса «Зира», 19:00

21 апреля (воскресенье)

«Кяпаз» - «Сабах»

Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Теймур Теймуров, Али Алиев

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

Товузский городской стадион, 16:30

«Араз-Нахчыван» - «Сабаил»

Судьи: Турал Гурбанов, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

«Лив Бона Деа Арена» 19:00

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