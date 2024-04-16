"АФФА должна разработать новую стратегию"

«Прежде всего, я поздравляю новоизбранного президента АФФА и членов исполнительного комитета. Желаю им активного, уверенного старта. Пусть их усилия приведут к успеху и победам».

Об этом заявил İdman.biz ветеран футбола Адиль Гусейнов.

Бывший футболист, выступавший за «Нефтчи», нахчыванский «Араз» и другие клубы в 70-х годах прошлого века, оценил деятельность АФФА:

«Сегодня футбол является важным общественным событием в мире, и, как мы видим, государство уделяет особое внимание популяризации этого вида спорта и его развитию. Утвержденная главой страны господином Ильхамом Алиевым «Государственная программа развития футбола в Азербайджанской Республике» служит развитию этого вида спорта в стране и достижению успехов на международных соревнованиях. Успех азербайджанского футбола измеряется выступлениями национальных сборных на международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, выступлениями клубов на европейских турнирах. К сожалению, несмотря на государственную поддержку, с 1992 года, когда была создана АФФА, и до сих пор наши сборные и наши клубы, за исключением агдамского "Карабаха", не добились больших успехов на международной арене. Приходится признать, что профессиональный футбол в Азербайджане пока далек от стандартов ведущих чемпионатов Европы».

Гусейнов не скрыл своего оптимистического подхода к изменениям в руководстве организации после отчетно-выборной конференции АФФА и озвучил свои ожидания от сборной:

"Наша цель - видеть нашу сборную в числе лучших в мире. Для этого наша команда должна стать конкурентоспособной силой. На данный момент в сборной мало игроков высокого уровня. Как только наши сборные в младших возрастных группах успешно выступят на чемпионатах мира и Европы, главной команде страны можно будет прогнозировать высокий результат».

Ветеран футбола также коснулся вопроса квалификации Грузии на ЕВРО-2024:

"Грузия для нас соседняя и дружественная страна, в этой стране живут сотни тысяч наших соотечественников. Их радость - наша радость. Желаю сборной Грузии успешно выступить на ЕВРО-2024. Чтобы сравнить футбол двух соседних стран, важно заглянуть в историю, проанализировать выступления национальных сборных, участие клубов в еврокубках, результаты, рейтинги ФИФА и УЕФА и, наконец, оценить количество и уровень игроков, играющих за пределами своей страны".

Гусейнов рассказал о работе, которую предстоит проделать новому руководству АФФА:

"Учитывая популярность футбола и его роль в воспитании молодого поколения, АФФА должна подготовить новую стратегию развития этого вида спорта. В этой стратегии, прежде всего, особое внимание следует обратить на несоответствие нынешнего состояния футбола успехам республики в социально-экономической сфере. При этом стратегия должна быть направлена ​​на увеличение количества людей, занимающихся всеми видами футбола, совершенствование системы управления, обеспечение мониторинга общественного мнения об организации и т.д. Есть поговорка отцов: «Если смотреть издалека, то битва легка». Масштаб проблем, с которыми сталкивается АФФА на современном этапе, таков, что решить их можно только совместными усилиями государства, профессионалов, журналистов, блоггеров и всего футбольного сообщества. Клубам приходится стараться финансировать себя, наш футбол далек от народа - болельщики не особо жалуют свой любимый вид спорта и в то же время, к сожалению, в некоторых случаях не хватает фанатской культуры, я имею в виду тех, кто использует оскорбительные слова. и находятся в меньшинстве. Очень надеюсь, что они это учтут и придут к правильному выводу. Мы все должны понимать, что будь мы игроками на поле, судьями или болельщиками на трибунах, мы граждане одной страны, подчиняемся одним и тем же законам, но мы должны соблюдать принципы спорта, в том числе принципы справедливости".

Футболист-ветеран коснулся также положения клубов:

"Азербайджанские клубы сами по себе очень убыточны. Спонсоры хотят немедленных результатов. Были и те, кто прекратил свою деятельность по разным причинам, в том числе из-за финансовых трудностей. Финансовое положение не внушает оптимизма, за исключением 3-4 клубов, клубные бюджеты в основном формируются за счет дотаций, поступающих от государства. В то же время финансирование со стороны маркетинга и телерадиовещания минимально. Денег, вырученных от продажи билетов преданным болельщикам большинства клубов во время матчей на стадионах, хватает, чтобы покрыть небольшую часть расходов команд".

Отметим, что бывший футболист в настоящее время является вице-президентом Торгово-промышленной палаты Азербайджанской Республики, доцентом Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и членом муниципалитета Наримановского района Баку.

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