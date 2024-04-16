Почему в сборную не приглашены игроки "Интера"? - ПРИЧИНА

«Тренер национальной сборной Эльшад Гулиев интересовался Рахидом Амиргулиевым и Раилем Меликовым. К сожалению, не получилось, так как у каждого ветерана клуба были дела».

Об этом İdman.biz заявил капитан мини-футбольного клуба «Интер» Афран Исмаилов.

Он прокомментировал тот факт, что никто из его команды не был приглашен в сборную. По словам Исмаилова, это произошло по обоюдному соглашению:

«У нас есть некоторые трудности с представительством в сборной. Мы не были к этому готовы. Мы поговорили и договорились, что приглашения от «Интера» не будет. Конечно, сборная - наша национальная гордость. Мы будем рады стать частью сборной на предстоящих соревнованиях».

Отметим, что Эльшад Гулиев вызвал 20 игроков на подготовку к чемпионату Европы. Перед соревнованиями наша команда сыграет в турнире 30 апреля, в котором также примут участие сборные Сербии, Румынии, Черногории, Албании и Боснии и Герцеговины.

Эмин Ага

İdman.biz