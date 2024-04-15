Определился третий потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Определился еще один потенциальный соперник «Карабаха» в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, «Паневежис» стал третьим потенциальным соперником чемпиона Азербайджана.

Чемпион Литвы попал в корзину сеяных. Этому причиной стало чемпионство «Слована» в Словакии. Литовцы окажутся среди слабых, как «Ордабасы» и «Викингур». Сеяный «Карабах» может сыграть с одним из этих соперников.

Сеяные

«Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия)

ХИК (Финляндия)

«Флора» (Эстония)

«Клаксвик» (Фарерские острова)

Шемрок Роверс (Ирландия)

Несеяные

«Паневежис» (Литва)

«Ордабасы» (Казахстан)

«Викингур» (Исландия)

Неопределенные

ТНС (Уэльс)

РФШ (Латвия)

«Динамо» (Батуми, Грузия)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд.

İdman.biz