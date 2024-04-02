Столько УЕФА выделил азербайджанским клубам

УЕФА объявил объем средств, выделенных азербайджанским клубам в 2023 году.

Как сообщает İdman.biz, на состоявшейся сегодня отчетно-выборной конференции АФФА было заявлено, что финансовые ресурсы составили 23 миллиона 222 тысячи 116 манатов.

Клубом, получившим наибольшую прибыль от УЕФА, стал "Карабах" - 15 миллионов 197 тысяч 96 манатов. «Нефтчи» получил 2 миллиона 196 тысяч 52, «Сабах» - 1 миллион 951 тысячу 89, «Габала» - 1 миллион 587 тысяч 66 манатов.

Прибыль остальных клубов составила менее 1 миллиона. "Зира" заработала 696 тысяч 264 маната, "Сумгаит" - 569 тысяч 991, "Шамахы" - 515 тысяч 674, "Сабаил" - 508 тысяч 884.

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