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"Карабах" стал чемпионом в 11-й раз

Азербайджанский футбол
Новости
29 Марта 2024 21:04
"Карабах" стал чемпионом в 11-й раз

Определился чемпион сезона 2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, обладатель золотых медалей стал известен в первый игровой день IV круга.

«Карабах» был гостем «Кяпаза» в XXVIII туре и победив, занял 1-е место. Агдамский клуб выиграл матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова со счетом 6:1. Это 11-е чемпионство в истории агдамского клуба.

При этом подопечные Гурбана Гурбанова увеличили количество своих очков до 69. «Карабах» стал недоступен для своих последователей - «Нефтчи», «Сабаха» и «Зиры». За 8 туров до конца турнира у "Нефтчи" 43 очка, у "Сабаха" - 40, у "Зиры" - 39. Последние два клуба сыграют по 9 матчей.

Отметим, что награждение чемпиона состоится в последней домашней игре, которая пройдет 19 мая.

İdman.biz

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