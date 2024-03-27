«Мы сосредоточены на своих целях».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Сабаха" Анатолий Нуриев.

28-летний полузащитник высказал свое мнение о новом главном тренере бакинского клуба Крунославе Рендуличе и последовательных победах, одержанных в последних играх:

"Мы знаем, чего требует от нас наш новый главный тренер. Каждый из нас борется вместе за успешный результат. Надеюсь, мы достигнем наших целей в конце сезона».

Анатолий прокомментировал победу со счетом 2:1 в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана над «Сумгаитом»:

«Мы хорошо сыграли в первом тайме. Команда сражалась компактно. В результате вышли вперед в счете. Но после перерыва сыграли не так хорошо. У нас было меньше возможностей забить. Но хорошо, что смогли забить второй гол. Нам удалось завершить встречу с 3 очками. Для нас была важна победа».

Игрок «Сабаха», который примет «Зиру» в XXVIII туре чемпионата Азербайджана, сказал, что предстоящий матч также будет непростым:

«Наши игры с «Зирой» всегда сложные. Все 3 игры в этом сезоне завершились со счетом 1:0. Это доказательство того, что я сказал. Но мы сделаем все возможное, чтобы победить. Впереди нас ждут 9 важных игр. Каждый из этих матчей очень важен для нас».

Отметим, что «Сабах» занимает второе место в турнирной таблице с 40 очками.

Банучичак Гусейнли

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