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Cамир Алиев: "Пока нам рано играть с соперником такого уровня"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 19:29
Cамир Алиев: "Пока нам рано играть с соперником такого уровня"

«Мы впервые играли против соперника такого высокого уровня».

Как сообщает Idman.biz, об этом сказал главный тренер юношеской сборной по футболу Самир Алиев.

После поражения от Англии со счетом 1:5, наставник оценил соперника: «Мы играли против индивидуально сильных футболистов. Наша команда сделала все возможное, но, к сожалению, потерпели крупное поражение. Мы могли бы сыграть более уверенно и агрессивно. Но, похоже, нам пока рано играть с соперником такого уровня. Есть хорошие футболисты в нашей команде. 3-4 человека могут в перспективе усилить первую сборную».

Самир Алиев отметил, что в команде играет роль неопытность: "Опыта не хватает. Футболисты не играют в Премьер-лиге. Агададаш Сальянский играл в нападении. На флангах Нариман Ахундзаде и Джамал Джафаров. Джамал не играет ни в дубле, ни в Премьер-лиге. Мы надеялись, что Нариман что-нибудь предпримет. Он еще не полностью освоился на этом уровне. Ему придется усердно работать над этим. В первом тайме у нас были силы и энергия, создавали голевые ситуации. Я не хочу говорить о проблемах, мы пригласили лучших. Но трудно играть с соперником такого уровня».

Главный тренер U-21 также рассказал об игре со сборной Украины. «Украина – совершенно другая команда. Они играют в коллективный футбол. Нам нужно как можно скорее забыть эту игру и быстро восстановиться. У нас еще есть 3 дня. Нам нужны такие матчи. Пусть все видят, какова ситуация. Англия – действующий чемпион Европы. В таких матчах набираешься опыта».

İdman.biz

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