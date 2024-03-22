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Азербайджан победил Монголию, забив на 90+1-й - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 21:52
Азербайджан победил Монголию, забив на 90+1-й - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою первую игру в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, наша команда встретилась с Монголией в рамках проекта "FİFA series - Edition 2024".

Встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. На матч против представителя Азии команда Арифа Асадова вышла в качестве фаворитов. Встреча началась в 20:00. Судьбу игры решил единственный гол, который забил на 90+1-й минуте Бахлул Мустафазаде.

Отметим, что 25 марта наша сборная встретится с Болгарией.

FİFA series - Edition 2024

22 марта

20:00. Азербайджан - Монголия - 1:0

Гол: Бахлул Мустафазаде (90+1)

Судья: Зорбай Кучук (Турция).
Азербайджан: 12. Рза Джафаров, 3. Эльвин Джафаргулиев, 15. Бадави Гусейнов, 4. Бахлул Мустафазаде, 2. Амин Сейдиев, 10. Озан Джан Кокчу, 7. Джошгун Диниев, 8. Эмин Махмудов, 19. Филип Озобич, 11. Рамиль Шейдаев, 9. Ренат Дадашов
Тренер: Ариф Асадов

Монголия: 1. Мёнк-Эрден Энктайван, 17. Дулгун Амараа, 3. Баярценгел Пуревдорж, 12. Мунк-Оргил Оркон, 5. Филипп Чинзориг, 2. Ууганбат Бат-Эрден, 8. Батмук Балыинням, 6. Амгаланбат Батбаатар, 4. Бат-Оргил Герелт-Од, 18. Ууганбаяр Пуревсурэн, 9. Оюнбаатарин Мижиддор
Главный тренер: Ичиро Оцука

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

İdman.biz

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