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"Сборная Азербайджана - очень сильная команда" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Марта 2024 11:19
"Сборная Азербайджана - очень сильная команда" - ФОТО

"Приятно быть в Азербайджане. Я и моя команда очень рады быть здесь».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Монголии по футболу Ичиро Оцука.

Японский специалист провел пресс-конференцию перед встречей со сборной Азербайджана в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024», который ФИФА впервые организует в Баку. Оцука заявил, что они мобилизуют все свои силы для победы:

"Сборная Азербайджана - очень сильная команда. Нам предстоит сражаться с динамичным противником. Я смотрел чемпионат мира 1966 года. Я знаю о решении Тофика Бахрамова в финале чемпионата мира. Мы сделаем все возможное, чтобы победить в играх, которые проведем со сборной Азербайджана».

Он также сказал, что они хорошо проанализировали нашу команду:

«Мы знаем тактику игры. Я из Японии. По этой причине я сравниваю игру сборной Азербайджана и своей страны. В принципе, качество игроков примерно одинаковое. Однако разница в том, что соперники, с которыми сталкивается сборная Азербайджана, сильные. Но в сборной Японии дело обстоит иначе».

Отметим, что матч между Азербайджаном и Монголией пройдет 22 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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