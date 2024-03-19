В Премьер-лиге дисквалифицированы пять футболистов

В 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана дисквалифицированы 5 игроков.

Как сообщает İdman.biz, один из этих игроков пропустит следующий тур из-за красной и четырех желтых карточек.

Легионер «Араз-Нахчывана» Нуман Курдич «отдохнет» в XXVIII туре, поскольку был наказан красной карточкой в ​​матче с «Габалой».

Полученные в том матче «горчичники» также поспособствовали дисквалификации членов команды-соперника Билеля Ауашерия и Илькина Гыртымова.

«Нефтчи» и «Карабах» также начнут IV тур с потерями. Эдди Исрафилов не сможет помочь бакинскому клубу, а Патрик Андраде не сможет помочь "Карабаху". Их снова наказали в матчах против «Сабаила» ​​и «Турана Товуза» соответственно.

Отметим, что игры XXVIII тура пройдут 29-31 марта.

İdman.biz